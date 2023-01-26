Украина ведет переговоры, чтобы использовать плавучие турецкие электростанции

Государственный энерготрейдер АО «Энергетическая компания Украины» подписал меморандум с турецкой компанией Karpowership об использовании плавучих ТЭС мощностью 500 МВт в интересах Украины.

Об этом сообщает Бабель.

Эти электростанции могут удовлетворить потребности миллиона домохозяйств в Украине. Одним из основных вариантов является размещение плавучих теплоходов в портах Молдовы и Румынии и поставка электроэнергии в украинскую сеть через эти страны. Karpowership и ЭКУ проведут переговоры с властями Румынии и Молдовы по реализации этого решения.

Гендиректор ЭКУ Виталий Бутенко объяснил, что в условиях войны строительство новых энергоблоков вместо разрушенных и поврежденных невозможно. Поэтому государство вынуждено искать инновационные решения для преодоления энергетического кризиса. Karpowership владеет флотом из 36 плавучих электростанций, которые можно подключить к электросети менее чем за 30 дней.