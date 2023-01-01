Депутаты Николаевского горсовета утвердили программу приобретения квартир для военнослужащих

В четверг, 26 января, депутаты Николаевского городского совета приняли программу обеспечения жильем военнослужащих воинских частей Николаевского гарнизона на 2023-2025 годы.

Об этом сообщает Преступности.НЕТ.

Целью программы является содействие реализации государственной политики в сфере обеспечения жильем участников боевых действий из числа военнослужащих воинских частей Николаевского гарнизона. По словам мэра Александра Сенкевича, средства из городского бюджета будут выделяться из тех средств, которые поступают в городскую казну в виде уплаченного военными НДФЛ, чья бригада постоянно дислоцируется в Николаеве.

В пояснительной записке программы указано, что по состоянию на начало 2023 года в городе Николаеве на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состояло 6211 семей и одиноких граждан, из которых 520 граждан, имеющих статус участника АТО/ОО, участвовали в мероприятиях необходимых. для обеспечения обороны Украины, защиты населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины.

По данным квартирно-эксплуатационного отдела города Николаева, по состоянию на 01.10.2022 в Николаевском гарнизоне состоят на учете 1873 военнослужащих и членов их семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В 2020 году для военнослужащих Николаевского гарнизона приобретено 56 квартир, в 2021 году – 72 квартиры, а в 2022 году для данной категории не приобретено ни одной квартиры по государственной программе обеспечения жильем военнослужащих Николаевского гарнизона.

За три последних года процент обеспечения военнослужащих Николаевского гарнизона на 01.10.2022 составил 6,7%.

Этот проект решения поддержали 29 депутатов.