«Нафтогаз» планирует добывать газ из львовского угля

«Нафтогаз» изучает перспективы добычи голубого топлива из угольных пластов во Львовской области.

Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.

«Это направление работы позволит увеличить объемы национальной добычи газа, сделать добычу угля более безопасным и укрепить энергонезависимость Украины. Кроме того, это поможет снизить эмиссию вредных газов в соответствии с директивами ЕС.

Есть хорошие перспективы, поскольку в Украине один из самых высоких показателей содержания метана на тонну угля – около 25 м3/т. Для сравнения, в Канаде он составляет в среднем 2,5 м3/т.

Сейчас осуществляем допроектную подготовку», – написал Чернышев.