В Украине возобновило работу японское агентство JICA, занимавшееся вопросом нового моста в Николаеве

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) возобновляет работу в Украине и сосредоточится на вопросах восстановления.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Он обсудил с послом Кунинори Мацудой дальнейшую поддержку Украины в разных областях.

"Приоритет: энергетика, восстановление жилья, гуманитарное разминирование и поддержка малого и среднего бизнеса в Украине. Затронули ситуацию на Запорожской АЭС. Призвал японских партнеров содействовать санкционным ограничениям против российской ядерной отрасли”, – пояснил Шмигаль.

Напомним, что японское агентство JICA занималось идеей строительства моста через Южный Буг в Николаеве. Однако реализация этой идеи в 2021 году остановилась на тендерах и контракте на проектирование моста.