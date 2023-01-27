Глава НБУ считает, что инфляция в Украине снизится до 18,7%

Национальный банк прогнозирует замедление инфляции в Украине до 18,7% в 2023 году.

Об этом на брифинге сказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный, сообщает "Укринформ".

Замедлению инфляции будет способствовать сохранение жестких монетарных условий, снижение мировой инфляции и слабый потребительский спрос в условиях отключения электроэнергии.

По данным НБУ, в 2022 году потребительские цены выросли на 26,6%. В то же время за последние три месяца показатель инфляции в годовом измерении почти не изменялся.

– Стабилизации инфляционного давления способствовали деоккупация территорий, расширение предложения продуктов питания и слабый потребительский спрос в условиях энергетического террора россии. Сдерживали инфляцию не изменившиеся тарифы на жилищно-коммунальные услуги, фиксированный курс гривны и отладка логистики, - отметил глава НБУ.

В то же время ценовое давление остается значительным из-за последствий войны, в том числе разрушения предприятий и инфраструктуры, нарушения цепей производства и поставок. Кроме того, расходы бизнеса и дальше росли в результате энергетического террора россии. Инфляционные ожидания, невзирая на стабилизацию, оставались повышенными. Глава НБУ добавил, что получение анонсированных объемов международной помощи и совместные действия Национального банка и правительства по активизации рынка внутренних долгов позволят избежать эмиссионного финансирования дефицита бюджета и балансировать валютный рынок.