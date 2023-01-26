УЗ ожидает более 20 миллиардов убытка в 2023 году, но тарифы останутся прежними

«Укрзалізниця» по итогам 2022 года получило 10,8 миллиарда гривен чистого убытка, в этом году компания ожидает почти вдвое больше.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

В этом году компания ожидает 20,2 миллиарда гривен ущерба – это связано с большой социальной нагрузкой и ограничением грузоперевозок.

Согласно финансовому плану, доходы ожидаются на уровне 83,9 миллиарда гривен, расходы – 107,9 миллиарда гривен, EBITDA (прибыль к вычету расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений) – 8,4 миллиарда гривен.

Также компания планирует привлечь 1,7 миллиарда гривен из государственного бюджета и выплатить в пользу государства 22,8 милиарда гривен.

Капитальные инвестиции составят 50 миллиарда гривен, что в 4 раза больше, чем в прошлом.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что в 2023 году компания не планирует повышать тарифы на грузовые и пассажирские перевозки.

За предыдущий год компания, по ожидаемым данным, получила 10,8 мидлиарда гривен чистого убытка. Ущерб от пассажирских перевозок составляет 13,3 миллиарда гривен.

В компании напомнили, что 10 миллиарда гривен для поддержки ликвидности и бесперебойной работы отрасли «Укрзалізниці» выделило государство.

Напомним, что ранее на декабрь 2022 года инфраструктура Украины понесла почти $138 млрд убытков из-за войны.