«Укрзалізниця» на два года отсрочила погашение евробондов почти на $900 миллионов

«Укрзалізниця» завершила последние формальности по переносу сроков погашения еврооблигаций на общую сумму 895 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры .

В результате платежи по погашению долга по еврооблигациям были перенесены с 2024 года на 2026 год, с 2026 года – на 2028 год, отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, это первая с начала полномасштабного вторжения России в Украину успешная операция с внешним долгом корпоративных заемщиков, не обеспеченный государственными гарантиями.

До этого правительство подало ходатайство в Национальный банк о предоставлении разрешений на проведение АО «Украинская железная дорога» валютных операций. Речь шла о выплате держателям облигаций за согласие на реструктуризацию и комиссии организаторам сделки на общую сумму 5,7 млн. долларов.

Напомним, УЗ ожидает более 20 миллиардов убытков в 2023 году, но тарифы останутся неизменными.