США создали институт для выявления коррупции на помощи Украине во время войны

США создали институт мониторинга и расследования незаконных действий мошенников и коррупционеров, которые используют помощь американского народа Украине во время полномасштабного вторжения россии.

Об этом сообщается на сайте офиса генерального инспектора Агентства по международному развитию США

Тау, 18 января на сайте офиса генерального инспектора Агентства по международному развитию США (USAID) появился документ «Стратегический план надзора за помощью Украине».

Документ напоминает, что Конгресс США выделил помощь на сумму более 113 миллиардов долларов на поддержку Украины, которая осуществляется через 11 различных государственных органов и учреждений.

В тексте отмечается, что, планируя надзор, Соединенные Штаты стремятся «определить сферы наивысшего риска мошенничества, расточительства или злоупотреблений».

Для этого создана Межведомственная рабочая группа по надзору в Украине, которая состоит из офисов трех генеральных инспекторов (Минобороны, Госдепартамента и USAID - «Могучей тройки»), а также других генеральных инспекторов надзорных организаций во всем правительстве США.

При этом наблюдательный персонал офисов «Могучей тройки» начал проводить ежемесячные встречи для координации деятельности в Украине еще в июне 2022 года.

По состоянию на 31 декабря 2022 года в состав рабочей группы входят наблюдательные организации (генеральные инспекции): Министерства обороны, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию, Агентства аудита оборонных контрактов, Министерства сельского хозяйства, Министерства торговли, Министерства здравоохранения и социальных служб, Министерства внутренней безопасности, Министерства юстиции, Министерства финансов, Экспортно-импортного банка США, Международной финансовой корпорации развития, Управления отчетности правительства, Агентства аудита, Армейского ревизионного агентства, Морской аудиторской службы.

В этот список также входят 17 разведывательных организаций, определяемых термином «Разведывательное сообщество США», задачами которых являются сбор информации и ведение разведывательной деятельности в интересах США.

Команды «Могучей тройки» и других агентств совместно отправились в Украину, чтобы получить информацию из первых уст. Эти скоординированные визиты на объекты формируют общее понимание проблем и играют важную роль в повышении осведомленности о рисках мошенничества и коррупции и обязанностей отчетности. Эти мероприятия включают встречи с официальными лицами США в регионе, украинскими властями, НАТО, представителями других двусторонних доноров, Организацией Объединенных Наций и другими межправительственными международными организациями, участвующими в реагировании.

Кроме того, сообщается, что офисы «Могучей тройки» имеют уголовных следователей в США и Германии, которые сосредоточены на делах в отношении Украины.

На деятельность для обеспечения надзора за общими ассигнованиями на реагирование в Украине Агентства «Могучей тройки» и Управление отчетности правительства по решению Конгресса получили дополнительно 42,0 млн долл.

На сайте USAID также содержится призыв «своевременно и прозрачно сообщать о неправомерных действиях, влияющих на поддержку Украины и ее народа со стороны Соединенных Штатов». Для этого опубликованы плакаты на английском и украинском языках, где указано, как и о чем можно конфиденциально сообщить.