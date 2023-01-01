УЗ напрямую закупила газ для своих промпредприятий, сократив расходы на 25%

«Энерго Сбыт Транс», являющаяся компанией-трейдером АО «Укрзализныци», в январе этого года закупила природный газ для нужд производственных предприятий компании без частных посредников по более низкой на 25% цене, чем в прошлом.

Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры.

В январе цена за газ, который закупили для нужд УЗ, составила 18,6 тыс гривен за тысячу кубометров (без НДС).

«Для этого мы уже устранили лишних посредников и упростили процедуры закупок Укрзализныцей электричества и нефтепродуктов, а также завершаем эти процедуры для природного газа. Благодаря этому высвободили дополнительные средства, направленные Укрзализныцей на развитие собственной инфраструктуры и парка подвижного состава», – прокомментировал Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Следующим шагом компании станут прямые закупки природного газа у добытчиков непосредственно для нужд самого АО «Укрзализныця».

Добавляется, что в 2021 году Укрзализныци было разрешено закупать электроэнергию у Энергоатома и других субъектов государственного поколения на период до 3-х лет по специальной упрощенной процедуре.

Кроме этого, в 2022 году Правительство разрешило Укрзализныце осуществлять непосредственно закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам.

Напомним, УЗ ожидает более 20 миллиардов убытков в 2023 году , но тарифы останутся постоянными.