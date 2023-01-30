Послы G7 и ЕС ожидают, что в Украины скоро возобновится е-декларирование и антикоррупционные программы

Послы Группы семи и Европейского Союза ожидают от Украины возобновления электронного декларирования и утверждения Государственной антикоррупционной программы.

Об этом шла речь на встрече дипломатов с главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александром Новиковым, которая состоялась в резиденции посла Японии в Украине, сообщает пресс-служба НАПК.

«Мы благодарим за включение утверждения Государственной антикоррупционной программы в приоритеты послов G7. Утверждение ГАП является ключевым в дальнейшей реализации Антикоррупционной стратегии Украины, которая поможет Украине экономить до 200 млрд грн налогоплательщиков ежегодно и преодолевать коррупцию в наиболее пораженных коррупцией сферах. И это может гарантировать прозрачность в будущих процессах, связанных с восстановлением. Программа направлена на дальнейшее укрепление антикоррупционных институтов в Украине, а также на внедрение антикоррупционных стандартов ЕС в ключевых сферах общественной жизни и экономики. Это еще один весомый шаг на пути интеграции Украины в ЕС и НАТО», — сказал Новиков.

В НАПК рассчитывают на утверждение проекта Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы Кабинетом Министров в ближайшие дни.

Новиков также обсудил с послами G7 необходимость возобновления декларирования публичных служащих и финансовой отчетности партий.

«Возобновление декларирования и отчетности политических партий являются эффективными инструментами не только для предотвращения коррупции, но и для выявления фактов незаконного обогащения и других коррупционных правонарушений. Это приобретает особую актуальность с точки зрения подотчетности украинских чиновников за использование средств помощи партнерам по развитию. И последние громкие события в нашей стране демонстрируют необходимость возобновления этих процессов», — отметил глава НАПК, добавив, что соответствующий законопроект с осени находится на рассмотрении Верховной Рады.

Он поблагодарил представителей стран G7 за всестороннюю поддержку Украины и в очередной раз подчеркнул, что у Киева есть все необходимые инструменты для обеспечения прозрачности и подотчетности в процессах восстановления и получения помощи от партнеров. Поэтому НАПК ожидает скорейшей поддержки со стороны Кабинета Министров Украины и Верховной Рады в этих вопросах.

В свою очередь послы стран G7 и ЕС выразили четкую поддержку скорейшему принятию ГАП и возобновлению инструментов предотвращения коррупции (электронное декларирование и финансовая отчетность политических партий). В частности, посол ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что принятие ГАП «станет отличным результатом, который можно будет представить во время саммита Украина - ЕС», который состоится 3 февраля.

Послы стран G7 и ЕС пообещали продолжать поддерживать антикоррупционные реформы, независимость антикоррупционных органов Украины, а также призвали к принятию всех необходимых шагов для обеспечения эффективного и прозрачного процесса получения международной помощи во время восстановления Украины.

Напомним, США создали институт для выявления коррупции на помощи Украине во время войны.