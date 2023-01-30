В Украине могут отменить почти половину лицензий и разрешений для бизнеса

Министерство экономики готово в текущем году отменить 47% лицензий и разрешений, регулирующих хозяйственную деятельность.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Мы продолжим отменять архаические и устаревшие лицензии, разрешения и другие инструменты регулирования, а также цифровизировать и упрощать инструменты, которые действительно нужны для публичных политик», - отметила Свириденко.

По ее словам, Министерство экономики готово в текущем году отменить 47% лицензий и разрешений. Соответствующие договоренности были достигнуты во время первого заседания межведомственной рабочей группы по ускоренному пересмотру инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности.

В частности, предлагается отменить:

- разрешение на реэкспорт товаров, происходящих из других стран; - согласование для выдачи лицензий на осуществление экспортных операций с нефтью сырой украинского происхождения и природного газа в газообразном состоянии украинского происхождения по внешнеэкономическим контрактам (договорам); - индивидуальные (разовые лицензии) в сфере экспорта-импорта и т.д.

В дальнейшем рабочая группа разработает инструменты регулирования, относящиеся к сфере компетенции других органов власти.

Планируется также рассмотреть регуляторные инструменты в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов.