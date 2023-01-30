В Украине могут отменить почти половину лицензий и разрешений для бизнеса

Министерство экономики готово в текущем году отменить 47% лицензий и разрешений, регулирующих хозяйственную деятельность.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«Мы продолжим отменять архаические и устаревшие лицензии, разрешения и другие инструменты регулирования, а также цифровизировать и упрощать инструменты, которые действительно нужны для публичных политик», - отметила Свириденко.
По ее словам, Министерство экономики готово в текущем году отменить 47% лицензий и разрешений. Соответствующие договоренности были достигнуты во время первого заседания межведомственной рабочей группы по ускоренному пересмотру инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности.
В частности, предлагается отменить:
- разрешение на реэкспорт товаров, происходящих из других стран;
- согласование для выдачи лицензий на осуществление экспортных операций с нефтью сырой украинского происхождения и природного газа в газообразном состоянии украинского происхождения по внешнеэкономическим контрактам (договорам);
- индивидуальные (разовые лицензии) в сфере экспорта-импорта и т.д.
В дальнейшем рабочая группа разработает инструменты регулирования, относящиеся к сфере компетенции других органов власти.
Планируется также рассмотреть регуляторные инструменты в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов.
«Свободная регуляторная среда — чрезвычайно важный фактор экономического роста. Украина поставила цель за десять лет сделать скачок от переходной экономики к развивающейся экономике. И дерегуляция – один из шагов к этой цели», - подчеркнула Свириденко.