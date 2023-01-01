У гендиректора Baykar просили $10 миллионов за подключение к электричеству будущего украинского завода

Гендиректор Baykar Defence Халук Байрактар рассказал, что за получение разрешения на присоединение будущего предприятия по производству Байракторов к электрической сети Украины у него просили $10 миллионов.
Об этом он заявил в интервью Наталье Мосейчук.
«Нам нужно электричество на земельном участке. Знаете, сколько стоит подключиться к сети? 10 млн долларов. Как вам это? И они говорят, что на подключение уйдет 2 года. Но они говорят, что все так работает. ... Это то, что нужно решить, скорее, более прозрачно и открыто. Дело не в коррупции, но...», – сказал он.
В то же время, отметил Байрактар, за получение разрешения на подключение к сети своего офиса в Турции он не заплатил ничего, а по времени это заняло 1-2 недели.
Также, добавил Байрактар, он сообщил властям Украины о таком предложении.
«Но сейчас, из-за этих обстоятельств чего-то просить я не люблю. Но это критично для Украины. Для будущего Украины», – добавил он.
Напомним, компания Baykar планирует через два года закончить строительство своего завода в Украине.