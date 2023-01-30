Суд арестовал 32 миллиона гривен, принадлежащих Николаевскому глиноземному заводу

По ходатайству Офиса Генерального прокурора арестовано 32 миллиона гривен крупнейшего в Украине производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия. Средства были на депозитном счете Гостаможслужбы.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Напомним, что речь идет о Николаевском глиноземном заводе, который контролирует российский олигарх Олег Дерипаска.

Ранее по ходатайствам прокуроров было арестовано имущество этого субъекта хозяйствования – 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, админздания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники. На сегодняшний день, общая стоимость арестованных активов превышает 1 миллиард гривен.