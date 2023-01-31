У Минфина США нет никаких свидетельств, что выделенные Украине средства были использованы не по назначению

У Соединенных Штатов нет никаких свидетельств нецелевого использования американских средств в Украине, но США будут продолжать тесно сотрудничать с украинскими властями, чтобы обеспечить надлежащие гарантии для предотвращения коррупции.

Об этом говорится в ответе министерства финансов США на запрос агентства Reuters.

«У нас нет никаких свидетельств того, что средства США были использованы в Украине не по назначению. Приветствуем постоянные усилия украинской власти, направленные на сотрудничество с нами для обеспечения надлежащих гарантий того, что американская помощь дойдет до тех, кому она предназначена», – говорится в комментарии пресс-службы ведомства Меган Аппер.

Она добавила, что американский Минфин продолжит тесно сотрудничать со Всемирным банком, а также с Украиной и другими партнерами для отслеживания американских средств, «чтобы подтвердить, что они используются по назначению».

Как отмечает Reuters, на декабрь 2022 года Всемирный банк выделил Украине более 13 миллиардов долларов в рамках программы «Государственные расходы на укрепление административной способности в Украине», значительная часть которых поступила из Соединенных Штатов.

Средства из программы PEACE выплачиваются украинским властям через месяц после того, как сотрудники банка убедятся, что они выплатили зарплаты учителям и государственным служащим, а также пенсионные выплаты.

Напомним, США создали институт мониторинга и расследования незаконных действий мошенников и коррупционеров, использующих помощь американского народа в Украине во время полномасштабного вторжения россии.

Кроме того, в конце января в Киев приехали аудиторы США, чтобы убедиться, что «помощь или оружие не перенаправляются».