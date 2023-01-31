Американская корпорация по финансированию международного развития предоставит $250 миллионов в поддержку украинского бизнеса

Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) предоставит 250 миллионов долларов для помощи в финансировании программ поддержки малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По его словам, американская корпорация по финансированию международного развития готова поддержать украинский бизнес. Следовательно, в целом DFC планирует мобилизовать до 1 миллиарда долларов в поддержку украинской экономики.

«Проговорили инструменты для привлечения инвестиций. Отдельно подняли вопросы запуска фондового рынка в Украине. Также совместно открыли мероприятие в Американской торгово-промышленной палате, где более подробно сосредоточились на направлениях поддержки бизнеса и экономики», – рассказал премьер-министр Украины.

А также добавил, что Украина ценит готовность DFC предоставлять финансирование украинским компаниям.

« Стать частью восстановления Украины сегодня – это самая мощная инвестиция в будущее », – резюмировал Денис Шмигаль.

Отметим, что в 2022 году украинские предприниматели, несмотря на полномасштабное российское вторжение, выплатили почти 100% налогов, заложенных в состоявшемся еще в мирное время государственном бюджете.

По словам нардепа Ярослава Железняка, украинский бизнес в прошлом году заплатил в госбюджет 694,4 млрд. гривен.

Эта сумма, отметил нардеп, – это 99,4% от того, что было заложено в госбюджете на 2022 год. Более того, это на 80 млрд больше, чем было выплачено в мирном 2021 году.