В Минфине заявили, что в январе госбюджет выполнен с меньшим дефицитом, чем ожидалось

Украина благодаря международной финансовой помощи смогла привлечь в январе больше денег, чем потратила.

Об этом сообщило Министерство финансов 2 февраля.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за прошедший месяц в общий фонд государственного бюджета поступило 104,4 млрд грн, из которых около трети, 36,6 млрд грн, составила грантовая помощь от западных партнеров.

Поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в январе 2023 года составили 32,4 млрд гривен.

Кассовые расходы государственного бюджета составили 193,7 млрд грн, в том числе по общему фонду – 183,6 млрд грн.

«За январь 2023 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 72,3 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 78,9 млрд грн против запланированного росписью общего фонда на январь 2023 года дефицита в сумме 158,6 млрд грн», – говорится в сообщении.

Платежи по погашению государственного долга за январь 2023 года составили 12,8 млрд грн, платежи по обслуживанию – 0,6 млрд грн.

Напомним, мир предоставил Украине беспрецедентную финансовую помощь в 2022 году в размере $32,1 миллиарда.