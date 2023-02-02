В Раде планируют освободить от налогов импортные коптеры, тепловизоры и рации

Комитет Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу и в целом два законопроекта об освобождении от НДС и пошлины: коптеров, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения.

Об этом сообщает глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в Telegram .

По его данным, рекомендованы к одобрению следующие документы:

- Законопроект N8360 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о содействии ввозу на территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и некоторых других товаров».

– Законопроект N8361-д «О внесении изменения в Таможенный кодекс Украины о содействии ввозу на таможенную территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и некоторых других товаров».

Кроме того, в доработанной редакции законопроекта Комитетом был решен вопрос о неприменении к таким товарам мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, в том числе мер государственного экспортного контроля.

Напомним, ранее ряд отменил налоги на импорт генераторов, обогревателей и аккумуляторов.