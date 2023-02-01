ЕС запустит программу разминирования украинских территорий на €25 миллионов

Европейский Союз запустит программу гуманитарного разминирования деоккупированных территорий Украины на 25 миллионов евро.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Тelegram после встречи с высоким представителем Евросоюза Жозепом Боррелем накануне саммита Украина-ЕС в Киеве.

«Есть договоренность о том, что ЕС запустит программу гуманитарного разминирования на 25 миллионов евро. Это важный компонент нашего восстановления, который даст возможность возвращать нормальную жизнь в деоккупированные от российских террористов громады», - написал Шмыгаль.

Он также поблагодарил Борреля за последовательную поддержку Украины, увеличение бюджета Европейского фонда мира на 2 миллиарда евро, а также за тренировочную миссию для украинских военных.

Глава правительства добавил, что Украина рассчитывает на расширение такой тренировочной миссии.

Также Шмыгаль отметил, как важно продолжать давление на экономику россии и ввести 10-й пакет европейских санкций, который, в частности, должен включать ядерную сферу и государственную компанию «росатом».

Напомним, на полное разминирование Украины может уйти более пяти лет, - глава МВД.