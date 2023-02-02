ЕС предоставил еще один пакет помощи на 500 миллионов евро для Украины

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02.02.2023 18:27

В четверг, 2 февраля, Совет Европейского союза выделил Украине седьмой пакет помощи в размере 500 миллионов евро. Украина получит еще 45 миллионов евро на миссию военной помощи ЕС.

Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеб в Twitter.

«Сегодня Совет ЕС выделил седьмой пакет помощи в размере 500 миллионов евро через Европейский фонд мира и еще 45 миллионов евро на миссию военной помощи ЕС. Я благодарен ЕС за жизненно важную помощь в сфере безопасности, которая приближает нас к победе над российским агрессором», – написал он.

Напомним, Дания выделила для Украины новый пакет помощи на сумму более 40 миллионов долларов.

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