Украина нуждается в расширении экспорта электроэнергии из ЕС, - Шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил необходимость обсуждения с международными партнерами увеличение импорта электроэнергии из стран ЕС до 2 ГВт.

Об этом он сообщил на совместном заседании правительства Украины и Европейской комиссии в Киеве, передает Укринформ.

- Что касается вопросов энергетики, мы надеемся на активизацию нашего сотрудничества по восстановлению и трансформации энергетического сектора Украины. Мы сегодня говорим о необходимости расширения возможностей импорта электроэнергии в Украину до 2 гигаватт, о поддержке проектов по децентрализации нашей энергосистемы, например, начать масштабную программу производства солнечной энергии украинскими домохозяйствами и громадами, - сказал он.

Шмигаль добавил, что в сфере энергетики Украина планирует расширение пропускной способности сетей между нашим государством и странами ЕС, координацию вопроса безопасности газоснабжения, участие в совместных закупках газа, усиление работы по внедрению европейского зеленого курса.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в импорте электроэнергии из стран ЕС в объеме до 2 ГВт стоимостью около 800 млн евро по текущим ценам в нынешний отопительный зимний период.