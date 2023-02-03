Николаевское предприятие через суд заставили заплатить ₴850 тысяч долга за аренду участка в центре города

В Николаеве по решению суда предприятие должно заплатить в бюджет почти 850 тысяч гривен, задолжавших за аренду участка в центре города.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Прокуратурой установлено, что общество на протяжении 2,5 лет пользовалось земельным участком коммунальной собственности под объектом незавершенного строительства, однако денежные средства за это общине не платило.

Участок площадью 3136 квадратных метров находится на улице Инженерной, 1.

"Указанное привело к недополучению бюджетом города почти 850 тыс. грн. и негативно повлияло на состояние реализации программ, финансируемых за счет местного бюджета", - отметили в прокуратуре.

Хозяйственный суд Николаевской области удовлетворил исковые требования прокуратуры и взыскал с общества плату за пользование землей.

Напомним, как в Николаеве предприниматель с 2018 года не платил городу аренду за 1,5 гектара земли, через суд с него взыскали 600 тысяч гривен долга.