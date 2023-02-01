На Николаевщине промышленность из-за значительных повреждений в разы сократила потребление электроэнергии

прочтения: 1114
04.02.2023 08:00

В Николаевской области промышленность и сельское хозяйство потребляют в пять раз меньше электроэнергии, так как они значительно повреждены из-за агрессии россии.

Об этом заявил в эфире телемарафона глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он прокомментировал то, что в Николаевской области стали меньше отключать электроэнергию.

- Чуть потеплело и есть ресурсы. К сожалению, у нас разбомблены промышленность и крупные сельскохозяйственные предприятия. У нас затраты энергии на промышленность упали в пять раз по сравнению с довоенным временем.

– Мы стараемся не отключать деоккупированные населенные пункты, где мы только возобновили электроснабжение, потому что там люди были без света, в некоторых случаях, по 10 месяцев.

– Нам приходится отключать и вводить графики. Иногда инфраструктура работает на дизель-генераторах ночью, чтобы сэкономить лимиты и дать людям свет днем, – рассказал Ким.

Фотофакт