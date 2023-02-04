КП «Парки» заработает почти ₴3 миллиона, ухаживая за недостроенным сквером «Николаевский» и сквером «Солдата»

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил с КП «Николаевские парки» договора на уход за объектами благоустройства, а именно сквером «Николаевский» в Ингульском районе и сквером «Солдата» в Центральном районе города до конца 2023 года.

Об этом свидетельствуют данные сайта закупок Prozorro.

Оба тендера были объявлены 17 декабря 2022 года. Что касается закупки услуги по уходу за сквером «Николаевский», то ДЖКХ готов был выделить на эти работы 2 миллиона 211 тысяч 944 гривны. В аукционе участвовали три компании: КП «Николаевские парки» с изначальным предложением в 1 миллион 526 тысяч 241 гривна, которое в ходе торгов было снижено до 1,3 миллионов гривен. Фирма ООО «Інтерсвітсервіс» предлагало за свои услуги 1 миллион 550 тысяч 573 гривны, но позже снизило сумму до 1 миллиона 327 тысяч 166 гривен. Третья фирма, ООО Центральний 1 согласна была выполнить работу за 2,1 миллиона гривен, цену в ходе торгов участник не менял.

На уход за сквером «Солдата» в ДЖКХ готовы были направить 2 миллиона 775 тысяч 144 гривны. Участие в торгах приняли две компании: КП «Николаевские парки», предложившее 1 914 849 гривен, но позже цена была снижена до 1 660 000 гривен. Компания ООО «Інтерсвітсервіс» готова была выполнить работы за 1 945 376 гривен, но в ходе торгов снизило стоимость до 1 665 086.

В итоге, в обоих торгах победителем признали КП «Николаевские парки», и 23 января с подрядчиком были заключены договора на общую сумму 2 миллиона 960 тысяч гривен. Согласно договорам, работники КП должны будут очищать территории от случайного мусора при сильной засоренности со сопутствующими работами, очищать дорожки и лестницы от снега и льда, посыпать их противогололедными смесями, ухаживать за деревьями и косить газоны.

Напомним, что мэрия Николаева планирует потратить семь миллионов гривен на уход за фонтанами и озеленением Соборной площади.