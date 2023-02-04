ДЖКХ планирует потратить почти 6,4 миллиона гривен на уход за сквером «Сердце города» в течение 2023 года

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета 3 февраля объявил тендер по уходу за объектом благоустройства: сквер «Манганаровский» с фонтаном, водопроводом и техническим помещением, расположенный в Центральном районе.

Об свидетельствуют данные системы публичных закупок Prozorro .

Ожидаемая стоимость работ составляет 6 миллионов 392 тысячи 121 гривну. Подача тендерных предложений проходит до 13 февраля, а на 14 февраля запланировано проведение аукциона.

Подрядчик должен будет до конца 2023 года очищать 22 138 квадратных метров от случайного мусора из-за сильной засоренности с сопутствующими работами, очищать дорожки и лестницы от снега и льда, посыпать их противогололедными смесями, ухаживать за деревьями и косить газоны, содержать фонтан и водопровод.

Напомним, что сквер «Манганаровский», более известный как сквер «Сердце города», находится в состоянии реконструкции с 2012 года. Реконструкцией сквера в 2012-2013 годах занималось ООО «Форсаж», учредителем и руководителем которого экс-депутат Николаевского городского совета от Партии регионов Виктор Дробот. В результате рассчитываться за выполненные частично некачественные работы (тротуарная плитка провалилась, сетка на баскетбольной площадке за месяц порвалась) приходится бюджету города Николаева. Сколько всего потрачено денег на эти работы – окончательно неизвестно, однако эта сумма оценивалась более чем в 20 миллионов гривен. Ранее экс-вице-мэр Николаева Евгений Шевченко обвинил Дробота в краже бюджетных средств во время реконструкции сквера.

Сам Виктор Дробот в комментарии журналистам после бегства Виктора Януковича из Украины заявлял, что опричники экс-губернатора Николаевщины Николая Круглова требовали от него 20% отката за проект. При этом фонтан в сквере с 2012 года так и не заработал.

Напомним, что в 2016 году Сенкевич поручил рассмотреть возможность завершить строительство фонтана в «Сердце города». В августе 2017 года на обустройство фонтана в николаевское «Сердце города» направили 4 миллиона гривен . Реконструкция сквера «Сердце города» проходила в 2012-2013 годах, с тех пор фонтан так и не был запущен. Также Сенкевич обещал запустить его в 2017 году, но этого не случилось.

В апреле 2018 года мэр Николаева Александр Сенкевич снова пообещал, что фонтан в парке «Сердце города» заработает летом этого года .

В мае 2019 года неизвестные украли оборудование из-под фонтана в «Сердце города». Позже мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что фонтан в парке "Сердце города" планируют запустить к 230-летию города. Однако в июле 2019 года заявил, что обещанное ранее открытие не состоится, ведь на реконструкцию фонтана нет денег.

В частности, мэр Николаева в сентябре 2019 года сообщил, что в 2020 году недостроенный манганарийский сквер могут ввести в эксплуатацию . Кроме этого, стало известно, что в завершение реконструкции Манганарыевского сквера, работы с которого приступили еще в 2012 году, из бюджета города направят еще 16 миллионов гривен.

В июле 2020 года ДЖКХ подписал с киевской фирмой договор на ₴43,5 миллиона по окончании капремонта в николаевском сквере «Сердце города».