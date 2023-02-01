Совет ЕС утвердил потолки цен на российские нефтепродукты

Совет Европейского союза 4 февраля официально утвердил ограничения цен на нефтепродукты, происходящие или экспортируемые из рф.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

«Совет ЕС решил сегодня установить два показателя ценового ограничения на нефтяные продукты, обозначенные кодом CN 2710, которые происходят или экспортируются из России. Это касается цены на баррель, на уровне которой или ниже продукты нефтепереработки из России подпадают под исключение из запрета на поставки с использованием морского транспорта продуктов нефтепереработки для третьих стран; предоставление технической помощи, брокерских услуг, финансирование или использование финансовой помощи, касающейся морской транспортировки продуктов нефтепереработки для третьих стран», - говорится в сообщении.

Первое ограничение цены на нефтепродукты, продаваемые с дисконтом к сырой нефти, установлено на уровне 45 долларов за баррель, а второе ограничение цены на нефтепродукты, торгуемое с премией к сырой нефти, установлено на уровне 100 долларов за баррель.

Такие показатели установлены в тесной координации с так называемой коалицией по ограничению цены и будут введены в действие с 5 февраля 2023 года. При этом для транспортных судов, загруженных продуктами нефтепереработки происхождением из россии до 5 февраля, устанавливается переходный период в 55 дней. Они должны разгрузиться до 1 апреля 2023 года.

Совет ЕС проведет пересмотр примененного механизма ограничения цены на российскую сырую нефть в середине марта, а в дальнейшем будет осуществлять его с периодичностью каждые два месяца.

В Совете ЕС отметили решительную поддержку Украины и ее народа, ее независимость, суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ, а также неотъемлемое право Украины на самооборону против российской агрессии.

Как сообщалось, 3 декабря 2022 года Совет ЕС установил предельный уровень цен на продажу сырой нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Эта мера, согласованная со странами G7, привела к падению цен на российскую нефть на мировом рынке почти вдвое, к среднему показателю в 40 долларов за баррель, что значительно ограничило возможности кремля в финансировании «машины войны».