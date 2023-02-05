План Запада: Индия наращивает поставки нефти из россии, перерабатывает ее и продает в страны ЕС

Индия наращивает закупки нефти у россии по скидочным ценам, после чего индийские НПЗ перерабатывают ее в нефтепродукты для рынка США и стран ЕС.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что это соответствует плану Запада, который состоит в том, чтобы снизить доходы рф от продажи сырья, но при этом не спровоцировать в мире энергетический кризис. Сама Индия за счет импорта российской нефти покрывает 85% собственных потребностей.

По данным аналитической компании Kpler, в прошлом месяце Индия за день отгружала в США около 89 тысяч баррелей бензина и дизельного топлива, что является максимальным показателем почти за четыре года. Ежедневные поставки дизельного топлива с низким содержанием серы в Европу в январе составили 172 тысячи баррелей, это максимальный показатель с октября 2021 года.

Как известно, с 5 февраля заработало нефтяное эмбарго Евросоюза и предельная цена на российскую нефть — в Совете Европы согласовали потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Закупка Западом нефти у страны, не входящей в блок, вероятно не противоречит правилам ЕС, пишет Bloomberg, и даже соответствует его политике — продукты переработки, экспортируясь из Индии, уже не считаются российскими.

- Готовность Индии покупать больше российской нефти с большей скидкой — это уловка, а не ошибка в плане западных стран причинить экономическую боль Путину, не причиняя ее себе, — заявил директор Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета и бывший советник в администрации Обамы Джейсон Бордофф.

Ранее, в январе 2023 года, сообщалось, что индийские власти готовы поддержать потолок цен на российскую нефть, который ввела коалиция западных стран, если в этом будет необходимость. Издание Telegraph India со ссылкой на источники в индийском правительстве писало, что средняя стоимость барреля нефти из России составляет $53–56. В свою очередь, агентство Reuters сообщало, что некоторые партии поставлялись из России в Индию по ценам ниже себестоимости производства. Учитывая информацию Bloomberg, вероятность присоединения Индии к блоку теперь сомнительна.