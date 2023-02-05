Минобороны создаст общественный совет, который будет проверять расходы на военные закупки

При Министерстве обороны Украины будет создан общественный антикоррупционный совет.

Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников во время пресс-конференции, сообщает Укринформ.

- Мы создадим рабочую группу из числа активистов-антикоррупционеров по созданию общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны, - заявил он.

Резников отметил, что такой совет позволит министерству получать экспертизу от общественности. Министр подчеркнул, что во время военного положения очень важно закрывать доступ к определенной информации и при этом предоставлять возможность обществу контролировать публичные финансы.

Он отметил, что провел встречи с парламентскими комитетами, в ходе которых речь шла об обновлении законодательства. В частности, депутаты планируют упорядочить закупки в секторе безопасности и обороны таким образом, чтобы была защищена важная информация, но чтобы эти закупки стали более публичными.

Резников выступает за частичную открытость оборонных закупок по примеру системы Prozorro и предлагает создать Military Prozorro, пишет Украинская правда.

- Моя идея сейчас обсуждается, чтобы мы могли публиковать – без юридического адреса или местонахождения, но объем, сумму контракта и т.д., чтобы общество видело не после заключения сделок, а до. Мы встречались у премьер-министра вместе с вице-премьер-министром Юлией Свириденко, потому что у нее есть специалисты по Prozorro, и я ее попросил: разработайте программу Prozorro, которая была бы... назовем это Military Prozorro. То есть, определенные ограничения пусть будут, но Prozorro мы все доверяем, и я надеюсь, что нам это удастся, - рассказал Резников.

Кроме того, министр обороны отметил, что закупки для питания военнослужащих могут сделать сезонными на более короткие сроки.