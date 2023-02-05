Евросоюз согласился расширить экспорт электроэнергии в Украину

Евросоюз выполнит просьбу украинских властей о поставках электроэнергии.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Зеркало недели".

Она напомнила, что ранее Украина экспортировала электроэнергию в ЕС, сейчас ситуация поменялась. ЕС планирует поставлять в Украину 2 ГВт электроэнергии.

Украинские власти просили увеличить лимит на экспорт электроэнергии до 2 ГВт, что вчетверо больше нынешнего объема.

Напомним, правительство обязало начать импорт электроэнергии и разрешило импортерам не применять графики отключений света. В частности, энергохолдинг ДТЭК приступил к импорту электроэнергии из стран Европы.