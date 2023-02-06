Япония утвердила потолок цен на нефть из россии

Япония поддержала позицию Евросоюза и ввела санкции на российские нефтепродукты в соответствии с решением стран «Большой семерки» (G7).

Об этом идет речь в заявлении МИД страны.

Свои ограничения Токио ввел в понедельник, 6 февраля. Речь идет об ограничении цен на нефть из рф в размере 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от сорта нефтепродуктов.

Своим решением Япония поддержала аналогичные меры со стороны Евросоюза. В частности, Совет ЕС 4 февраля утвердил потолок цен на нефтепродукты, которые произведены в россии или экспортируются оттуда.

Тогда ЕС обозначил две предельные цены на нефть из рф. Одна из них касается нефтепродуктов, которые по себестоимости дороже сырой нефти (дизельное топливо), а другая - продуктов дешевле, таких как мазут. На данный момент потолок цен на российскую нефть составляет 60 долларов за баррель.