Украина может получить от Норвегии 6,8 миллиарда евро помощи в течение 5 лет

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и министр финансов Тригве Слагсволд Ведум представили пакет помощи Украине в размере более 6 миллиардов евро.

Об этом сообщает телекомпания NRK .

Отмечается, что пакет помощи включает средства на реконструкцию и вооружение для Украины.

«Мы предлагаем выделять Украине 15 миллиардов норвежских крон (1,37 млрд долларов, – ред.) ежегодно в течение пяти лет. Это 75 миллиардов (6,88 млрд долларов – ред.). Существует предложение, что в этом году 50% будут направлены на оборону Украины, то есть на военную помощь, а 50% - на гражданскую помощь», - говорит премьер-министр Йонас Гар Стере.

Премьер добавил, что он надеется достичь соглашения о пакете помощи до 24 февраля – годовщины полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Напомним, ЕС предоставил еще один пакет помощи на 500 миллионов евро для Украины.