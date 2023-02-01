В 2022 году николаевцы задолжали водоканалу 230 миллионов гривен

В прошлом году николаевцы не оплатили КП «Николаевводоканал» 230 миллионов гривен за предоставленные услуги.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что за эти средства предприятие в 2022 году могло бы оплатить полный счет:

- за потребленную электроэнергию; - закупить горюче-смазочные материалы для транспорта; - уплатить обязательный платеж по погашению основного долга по кредитным обязательствам перед Европейским инвестиционным банком. Представляете? Еще бы и сдача осталась...

На предприятии добавили, что если не будет материалов, необходимых для работы, работники просто физически не смогут обеспечить подачу воды в город и отвод стоков.