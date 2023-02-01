В 2022 году николаевцы задолжали водоканалу 230 миллионов гривен

В прошлом году николаевцы не оплатили КП «Николаевводоканал» 230 миллионов гривен за предоставленные услуги.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Отмечается, что за эти средства предприятие в 2022 году могло бы оплатить полный счет:
- за потребленную электроэнергию;
- закупить горюче-смазочные материалы для транспорта;
- уплатить обязательный платеж по погашению основного долга по кредитным обязательствам перед Европейским инвестиционным банком.
Представляете? Еще бы и сдача осталась...
На предприятии добавили, что если не будет материалов, необходимых для работы, работники просто физически не смогут обеспечить подачу воды в город и отвод стоков.
«Очень просим всех, кто имеет хоть малейшую возможность, оплатить услуги водоснабжения и водоотведения. Оплатить можно дистанционно в Личном кабинете или с помощью Viber-bot. Сервисы доступны на официальной странице предприятия vodokanal.mk.ua», – говорится в сообщении.