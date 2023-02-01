В Николаеве городские власти пытаются помочь бизнесу, остановившемуся из-за войны – пока спрашивают о проблемах

В Николаеве городские власти вместе с международными партнерами пытаются помочь малому и среднему бизнесу, остановившемуся из-за войны.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

“В Николаев постепенно возвращаются жители. И им нужна работа. Если вы вынуждены были остановить свое предприятие из-за войны и сейчас не можете по каким-либо причинам возобновить работу, заполните эту онлайн-форму. Подробно напишите, какая поддержка вам необходима. Вместе с международными партнерами мы попытаемся помочь вам!” – сообщил он.