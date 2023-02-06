Глава РПЦ Гундяев в 1970-х шпионил для кгб, - расследование

Владимир Гундяев, который называет себя "патриархом РПЦ Кириллом", в 1970-х годах был агентом советской разведки в Швейцарии.

Материалы об этом есть в рассекреченных полицейских архивах, пишет Tages-Anzeiger, сообщает Лига.net.

Как напоминает The Insider, в 1971 году Гундяев в возрасте 24 лет стал официальным представителем московского патриархата РПЦ при Всемирном совете церквей в Женеве.

Журналисты Tages-Anzeiger ознакомились с документами к архивам швейцарской федеральной полиции за период с 1969 по 1989 год и утверждают, что связь Гундяева с кгб документально подтверждается. Его заданием было собирать информацию о членах Всемирного совета церквей и влиять на их отношение к Советскому Союзу. После пребывания в Швейцарии он вернулся в СССР и продолжил карьерный рост в советской церковной иерархии.

Напомним, осенью Гундяев заявил, что гибнущие на территории Украины российские оккупанты “приносят себя в жертву”, которая “смывает все грехи”.