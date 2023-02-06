Рада отменила налогообложение на беспилотники, тепловизоры и рации

Верховная Рада приняла два законопроекта об освобождении от НДС и пошлин на ввоз беспилотников, тепловизоров, коллиматоров и приборов ночного видения и раций.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Документы поддержали 331 и 326 нардепов соответственно.

«Сняли все бюрократические ограничения по импорту этих важнейших для нашей обороны товаров. Закон разрабатывался вместе с волонтерскими организациями», – написал Железняк.

Согласно законопроектам, временно – на период действия военного положения в Украине, но не более чем до 1 января 2024 года – освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной и НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины БПЛА, оптических и коллиматорных прицелов, прицелов ночного видения, тепловизионных биноклей, монокуляров и приборов ничего не видения.

По словам нардепа, по обращениям волонтерских организаций, в список добавили рации.

При этом льготы не будут применяться к товарам, имеющим происхождение из страны, признанной государством-оккупантом и/или государством-агрессором, и ввозимые с территории государства-оккупанта или с оккупированной территории Украины.