Суд отменил договор на ₴164,5 миллиона на реконструкцию ФОК на Намыве

Хозяйственный суд Одесской области признал недействительными результаты тендера и заключенный договор о реконструкции коммунального спортивного учреждения в Николаеве.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Суд удовлетворил иск областной прокуратуры в интересах государства к одному из департаментов Николаевской облгосадминистрации и компании о признании недействительными результатов закупки и заключенного договора о предоставлении услуг по реконструкции.

Напомним, что речь идет о спортивном комплексе ФОК на Намыве. В 2021 году на реконструкцию Николаевской областной коммунальной комплексной детско-юношеской спортивной школы по улице Лазурной планировали потратить 164,5 миллиона гривен. Тендер на реконструкцию выиграла фирма "Антарес-Буд".