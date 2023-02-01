Суд арестовал жителя Николаевщины, который жестоко избил знакомого и оставил его умирать в запертом доме

В Николаевской области суд взял под стражу 41-летнего жителя Первомайского района, который подозревается в нанесении смертельных телесных повреждений, оставлении пострадавшего в опасности и краже.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Напомним, 15 декабря подозреваемый находился в одном из домов Первомайского района в селе Кумари у своего 66-летнего знакомого и после совместного распития алкоголя из указанного домовладения похитил водяной насос.

В дальнейшем, 19 декабря, находясь в том же доме, во время совместного распития алкоголя между злоумышленником и потерпевшим возникла ссора из-за похищенного водяного насоса. Фигурант дважды ударил свою жертву молотком по голове. После чего он похитил телевизор, цифровой тюнер и бензопилу, скрылся с места преступления, при этом закрыл на замок входную дверь и оставил пострадавшего в опасном для жизни состоянии. От полученных травм мужчина скончался.

Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.