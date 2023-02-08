Дефицит российского бюджета в январе достиг рекордных $25 млрд, — Bloomberg

Дефицит российского бюджета из-за падения энергетических доходов и расхода на войну против Украины в январе 2023 года составил около 25 миллиардов долларов (1,76 триллиона рублей). Это самое большое падение с 1998 года.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные российского министерства финансов.

Издание отмечает, что доходы россии от нефти и газа в январе упали на 426 миллиардов рублей – это на 46% меньше, чем в прошлом. В то время как расходы из-за войны в Украине выросли на 59%. Сочетание этих двух факторов привело к наибольшему дефициту бюджета за первый месяц года, по крайней мере, с 1998 года, пишут в Bloomberg.

Падение доходов от нефти и газа произошло после санкций Запада по российскому экспорту, которые теперь включают в себя запрет Европейского Союза на большинство морского импорта сырого и нефтепродуктов.

Ключевая российская марка экспортной нефтяной смеси - Urals - теперь продается на уровне 49,48 доллара за баррель, что является самым низким показателем с декабря 2020 года.

Сокращение экспорта российского газа также способствовало снижению доходов от энергоносителей после того, как «Газпром» сократил основную часть своих поставок в Европу — в прошлом крупнейший рынок сбыта.

Кроме того, в январе на 28% упали неэнергетические доходы, подтвердили в российском министерстве, частично обвинив изменение правил налога на добавленную стоимость.

В отдельном заявлении министерство финансов России сообщило, что в январе оно продало 3,6 тонны золота, а также 2,3 миллиарда юаней из Фонда национального благосостояния, чтобы покрыть дефицит.