Украина национализировала активы российского олигарха Усманова, чья компания нанесла убытков на более ₴118 миллионов

Детективы Бюро экономической безопасности Украины в соответствии с постановлением суда передали в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) почти 170 тысяч тонн железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 миллиарда гривен принадлежащей российскому олигарху Алишеру Усманову.

Об этом сообщает БЭБ.

В Бюро не называют фамилии олигарха, в то же время отмечается, что эти полезные ископаемые на праве собственности опосредованно принадлежат приближенному к президенту россии олигарху через компанию-нерезидента.

БЭБ пишет, что после вторжения россии на территорию Украины 24 февраля 2022 года на этого прокремлевского миллиардера были наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза.

В Бюро отмечают, что стратегическое сырье, которое в дальнейшем представители страны-агрессора планировали нелегально переправить морскими судами на территорию россии, обнаружено в подпольных складах российской федерации на территории нескольких морских портов Одесской области.

Как говорится в сообщении, ранее сотрудники БЭБ уличили компанию этого олигарха в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Установлено, что на протяжении 2021-2022 годов она задекларировала перемещение железной руды по территории Украины в страны Азии в таможенном режиме «транзит».

«Чтобы уклониться от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, которые уплачиваются при импорте товаров на территории Украины, служебные лица компании использовали механизм так называемого «прерванного транзита». Происходило оформление фиктивных документов о вывозе руды за пределы Украины. Таким образом в результате уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость были нанесены убытки бюджету нашего государства в размере более 118 млн грн», - отмечает БЭБ.

Отмечается, что сотрудники бюро продолжают выявлять активы, прямо или косвенно принадлежащие или связанные с гражданами россии и беларуси. Сейчас общая стоимость таких активов, арестованных детективами БЭБ, составляет более 41 миллиард гривен.

Напомним, как из порта в Хорватии исчезла подсанкционная яхта российского олигарха Усманова.