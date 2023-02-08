Британия в день визита Зеленского ввела новые антироссийские санкции

В день визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон Великобритания ввела новые санкции против россии. Они затронули юридические и физические лица.

Об этом сообщили на сайте британского правительства.

Отмечается, что новые санкции направлены «против военной машины и финансовых сетей путина». Они затронули организации и компании, поставляющие военное оборудование, в частности, беспилотники.

«Эти новые санкции усиливают экономическое давление на Путина, подрывая его военную машину, чтобы помочь Украине одержать победу. В соответствии с нашими законами я твердо решил, что россия не будет иметь доступа к активам, которые мы заморозили, пока она раз и навсегда не прекратит свои угрозы территориальному суверенитету и целостности Украины», — прокомментировал новые ограничения министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.

Санкции введены против следующих компаний:

- CST, производитель российских беспилотников, которые использовались для уничтожения украинских боевых машин.

- РТ-Комплект, которая производит детали для вертолетов, используемых россией в нападении на Украину.

- Оборонлогистика, которая организует транспортировку и доставку российского военного оборудования.

- Универсалмаш и Липецк, которые производят или модифицируют гусеничные шасси для зенитно-ракетных комплексов, используемых российскими вооруженными силами в Украине.

- Топаз, занимающаяся разработкой программного обеспечения для военной авиации.

Также санкции введены против группы лиц, симеющих финансовые связи с диктатором владимиром путиным. Среди них — уполномоченный при президенте рф по правам предпринимателей Борис Титов и до недавнего времени заместитель председателя крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Николай Егоров.

Кроме этого, под санкции попала компания ООО Москомс, предоставляющая IT-услуги. Компания действует как связующее звено для российской элиты, предоставляя хост-домены многим участникам дестабилизации ситуации в Украине.

Ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в Британию.

Как известно, 8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию.