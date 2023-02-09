Глобальное производство аккумуляторов зависит от незаконной добычи кобальта в Африке, - Bloomberg

Глобальный спрос на кобальт, используемый в батареях для электромобилей и бытовой электроники, невозможно удовлетворить без добычи этого металла кустарным способом.

Об этом сообщает Лига со ссылкой на Bloomberg.

К такому выводу пришли эксперты Женевского центра бизнеса и прав человека и Центра бизнеса и прав им. Стерна Нью-Йоркского университета.

Около 70% мировой добычи кобальта приходится на ДР Конго. Большинство из этого объема добывается на промышленных объектах транснациональных корпораций Glencore Plc и CMOC Group Ltd. Но около 20% кобальта в этой стране добывают на небольших кустарных шахтах. Это значит, что там отсутствуют даже минимальные требования к оплате и безопасности труда.

"Без этого кобальта покупатели не смогут удовлетворить глобальный спрос, который, по прогнозам, к 2023 году увеличится в четыре раза", - сказала директор Женевского центра Дороти Бауманн-Поли.

Потому эксперты предлагают не бороться с копанками, а легализовать их.