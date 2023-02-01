За особые заслуги перед Родиной: Кабмин установил ежемесячные выплаты военным

Кабинет министров установил ежемесячные денежные выплаты гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной и непосредственно участвовавших в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, а также членам семей погибших (умерших) граждан из их числа.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Постановление от 20 января 2023 г. № 79 определяет следующие размеры ежемесячной денежной выплаты в зависимости от присвоенного отличия:

1) гражданам из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной и которым, начиная с 2014 года, присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" - 3 размера минимальной заработной платы или 20 100 грн на 1 января с.г.;

2) гражданам, которых начиная с 2014 года награждены:

- орденом Богдана Хмельницкого трех степеней - 2 размера минимальной заработной платы или 13 400 грн на 1 января с.г.;

- орденом «За мужество» трех степеней, – 1 размер минимальной заработной платы или 6 700 грн на 1 января с.г.;

- орденом княгини Ольги трех степеней - 1 размер минимальной заработной платы или 6 700 грн на 1 января с.г.;

3) нетрудоспособным членам семьи погибших (умерших) лиц из числа награжденных посмертно орденом «Золотая Звезда», которым присвоено звание Героя Украины, орденом «Богдана Хмельницкого» трех степеней, орденом «За мужество» трех степеней, орденом княгини 1 размер минимальной заработной платы или 6700 грн на 1 января этого года.

Назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд Украины.

Напомним, что с 1 февраля 2023 года изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим сил обороны Украины и сотрудникам системы МВД. Размер дополнительного денежного вознаграждения военным, принимающим непосредственное участие в боевых действиях, не меняется.