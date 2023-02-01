КП «Парки» планируют потратить ₴4,7 миллиона на удаление и обрезку деревьев в Николаеве

КП «Николаевские парки» собирается потратить 4 миллиона 780 тысяч 174 гривны на услуги по удалению деревьев, санитарной, омолаживающей обрезке деревьев и корчевке пней на территории города Николаева.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок Prozorro.

Тендер был объявлен 27 января 2023 года. Участие в нем приняла только одна компания ООО «НИКОЭНЕРГОМОНТАЖ», которая предложила за свою работу 4 миллиона 780 тысяч 174 гривны, что на 48 тысяч 285 гривен меньше ожидаемой стоимости работ. Эту фирму признали победителем и планируют заключить договор до 31 декабря 2023 года.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен выкорчевать 840 пней хвойных, твердо- и мягколистных пород разного диаметра, провести санитарную и омолаживающую обрезку 200 деревьев с вырезанием сухих веток с сопутствующими работами, а также снести 2100 м3 деревьев.

Согласно открытым данным, фирма зарегистрирована 21.08.2019 в Николаеве, офис находится на улице Софиевская. Уставный капитал – 5 тысяч гривен. Учредителями фирмы отмечаются Левечко Александр Григорьевич, Каплий Александр Александрович и Шевчик Сергей Валерьевич. Уполномоченным лицом является Сергей Владимирович Кудинов.

Напомним, ранее возле мэрии Николаева спилили голубые елки, которые считали украшением Соборной площади.