Убытки от землетрясений в Турции и Сирии могут достичь $4 миллиарда

Землетрясение, обрушившиеся на Турцию и Сирию, может вызвать экономические убытки, превышающие 4 миллиарда долларов.

Об этом заявило рейтинговое агентство Fitch со ссылкой на агентство AFP.

«Экономические убытки трудно оценить, поскольку ситуация развивается, но они, скорее всего, превысят 2 миллиарда долларов и могут достичь 4 миллиардов долларов или более», - говорится в сообщении Fitch Ratings.

Страховые убытки будут намного ниже, возможно, около 1 миллиард долларов, из-за низкого уровня страхового покрытия в этом регионе, добавили в агентстве.

Известно, что общее количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии по состоянию вечер 8 февраля выросло до 11,7 тысяч человек.

Напомним, что ранее в Сирии под завалами от землетрясения родилась девочка – сейчас она в больнице с переохлаждением и царапинами, а ее близкие родственники погибли.