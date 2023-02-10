Главой наблюдательного совета Нафтогаза избрали канадского топ-менеджера

На заседании наблюдательного совета Нафтогаза избрали его председателя. Им стал Энтони Марино.

Об этом сообщил глава правления Нафтогаза Алексей Чернышов.

Марино является американо-канадским менеджером и имеет значительный управленческий опыт. В настоящее время он - президент и CEO энергетической компании Tenaz Energy.

До этого занимал должности исполнительного директора, президента и СЕО Vermilion Energy, международной компании по разведке и добыче углеводородов. В течение 2002-2020 годов работал в наблюдательных советах и советах директоров шести компаний и организаций.

"Уверен, что его многолетний опыт в сфере разведки и добычи углеводородов поможет нашей группе компаний добиваться наилучших результатов", - считает Чернышов.

С назначением Марино наблюдательный совет Нафтогаза возобновит свою работу.