В Украине конфискованное российское имущество продадут на аукционах – речь идет о сотнях объектов

Правительство Украины утвердило порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии россии. Порядок определяет, в частности, вопросы использования средств на восстановление, отбор проектов и приоритетность восстановления объектов, прозрачность отчетности.

Об этом сообщили в Кабинете Министров Украины.

Также было принято постановление, регулирующее продажу конфискованных российских активов и имущества, средства от которых являются одним из источников наполнения Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии рф. По словам премьера Дениса Шмигаля, в госбюджете Украины уже есть 17 миллиардов гривен, конфискованных у российских банков.

– Мы заморозили и конфисковали сотни объектов, принадлежавших российскому правительству или российским олигархам в Украине. Многие из этих объектов сейчас фактически простаивают. Правительство запустит открытую и абсолютно прозрачную продажу этого имущества. Это означает открытые аукционы, где украинский или иностранный бизнес может приобрести конфискованные объекты в собственность, - отметил Шмигаль.

Премьер-министр подчеркнул, что все средства от этой продажи будут направлены на восстановление Украины, энергосистемы, жилья людей, разминирование и «многие другие вещи, которые возвращают надежду на лучшее будущее».

Шмигаль добавил, что аукционы по продажам будут проходить по тому же принципу, как и малая приватизация. Отвечать за них будет Фонд государственного имущества, таким образом, будет сохранен принцип открытости, прозрачности и конкуренции.