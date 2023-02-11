Агентство USAID выделит $60 миллионов долларов на усиление кибербезопасности Украины

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине 60 миллионов долларов на укрепление кибербезопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«USAID заявило, что выделят 60 миллионов долларов на укрепление кибербезопасности Украины. Это поможет правительству оградить объекты критической инфраструктуры от российских кибератак. В частности, энергетическую, телекоммуникационную и систему хранения данных», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вчера вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров встретился с заместителем главы USAID Изобель Коулман. В ходе встречи обсудили дальнейшее сотрудничество Украины с Агентством США по международному развитию, в частности, усиление киберзащиты и поддержку цифровой трансформации.

В то же время USAID будет сотрудничать с Новой Зеландией и Данией для укрепления кибербезопасности Украины, а также будет поддерживать партнерские отношения с другими странами, которые тоже помогают Украине. USAID будет способствовать укреплению цифровой инфраструктуры, поддерживать частный сектор в области информационных и коммуникационных технологий. Также будет помогать Украине в развитии цифровых инструментов для предоставления государственных услуг и уменьшения коррупции.