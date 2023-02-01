ДЖКХ Николаева из-за войны сэкономил ₴600 миллионов в 2022 году – средства частично направят на восстановление пострадавших домов и объектов

Департаменту ЖКХ Николаевского городского совета в 2022 году удалось сэкономить 600 миллионов гривен, так как большинство запланированных работ были неактуальны из-за активных боевых действий.

Об этом заявил директор ДЖКХ Дмитрий Бездольный во время брифинга.

— Была экономия средств – почти 50% бюджета прошлого года, 600 миллионов. Не все работы были уместны во время войны, не все работы были возможны, - заявил чиновник.

По его словам, на этот год у департамента много планов по ремонту пострадавших домов. В частности, в результате обстрелов было повреждено 933 дома, из этого числа 240 домов нуждаются в замене крыши. К тому же, 8 объектов подлежат полному сносу.

— Деньги остаются в бюджете города, а куда они будут направлены, будет приниматься решение исходя из тех потребностей, которые есть. На этот год есть доведенная для ДЖКХ сумма, отдельно мы указываем, что нам нужно дополнительно. В ближайшее время будет совещание, где будет определяться, какие насущные потребности закрывать в этом году из сэкономленных средств. Пока это не сделано. В первую очередь, будем восстанавливать жилые дома, которые пострадали от обстрелов, будем проводить капремонты, противоаварийные работы, где невозможно сделать ремонт, разберут объекты, чтобы они не несли угрозы, - рассказал Дмитрий Бездольный.

Также директор ДЖКХ отметил, что были попадания и на территории общественных мест, в частности, сквер «Сердце города». Такие места частично планируют восстановить в этом году.

На уточняющий вопрос, сколько ДЖКХ потратил на замену крыш, закрытие окон в поврежденных домах ОСБ-плитами, Дмитрий Бездольный ответил, что из городского бюджета средства на эти работы практически не выделялись. С материалами помогали международные доноры, в частности Дания. На сегодняшний день, у города есть запас еще на 50% от тех повреждений, которые получил город, но чиновник надеется, что эти запасы не понадобятся.

Напомним, что в бюджете Николаева на 2022 год для ДЖКХ было выделено 722 миллиона 419 тысяч 781 гривна.