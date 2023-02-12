Зеленский ввел санкции против 199 россиян и «директора» ЗАЕС Черничука, назначенного оккупантами

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении персональных санкций против 200 физических лиц, связанных с рф.

Соответствующий документ №75/2023 вместе с решением СНБО и приложением к нему размещен на сайте главы государства.

В решении уточняется, что санкции вводятся из внесенных СБУ предложений. Контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Алексея Данилова. Кроме того, СНБО, СБУ и Кабмин поручили мониторить эффективность персональных санкций, а МИД - проинформировать компетентные органы ЕС и США.

Таким образом, президент ввел санкции против 199 граждан россии и одного украинца – коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики «назначили» новым «директором» Запорожской АЭС.

Против попавших в список лиц вводится полный пакет персональных санкций сроком на 50 лет.

Ранее президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин сообщил, что заместитель главного инженера ЗАЭС Юрий Черничук изменил Украине и сотрудничает с оккупантами.