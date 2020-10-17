На предприятиях области растут долги по выплате заработной платы

В сентябре 2008 года выросли долги по выплате заработной платы на 2 предприятиях города.

Так, на государственном предприятии «Николаевский ремонтно-механический завод» (г. Николаев), руководителем которого является Владимир Таран, задолженность по заработной плате выросла на 605,3 тыс. грн. и составляет 1 млн. 272 тыс. грн.

А ООО Судоходная компания «Арго» (г. Николаев), которую возглавляет Анатолий Ястреб, задолженность выросла на 6,1 тыс. грн. и составляет 18,7 тыс. грн.

Кроме того, возникли долги по заработной плате на 4 предприятиях области.

На предприятии ООО НП «Спецэлектромонтаж» (г. Николаев) под руководством Анатолия Кутняка задолженность по заработной плате составила 37,7 тыс. грн.

ОАО «Авиакомпания спецназначения «Николаев-Аэро» (Новоодесский район), руководителем которой является Ярослав Стефурак, задолжало своим сотрудникам 122,1 тыс. грн.

На ЧП «Укринтерпостач» (Вознесенский район), возглавленном Эриком Григоряном, задолженность по зарплате составила 14,1 тыс. грн.

И на ОАО «Южэнергобуд» (г. Южноукраинск), руководителем которого является Валерий Горлянский, задолженность по заработной плате составила 189,7 тыс. грн.

Об этом сообщает Главное управление труда и социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации.