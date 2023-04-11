Грустные воспоминания

Прочёл с помощью Интернет-ресурса «Новости-N» печальную повесть о скандале в так называемом МУРЧ «Украина» и спешу поделиться воспоминаниями. Прежде всего, потому что этот скандал с открытыми письмами является логическим завершением ТРУДОВ и ДНЕЙ Людмилы Павловны Матвиенко. Но главным образом потому, что это УРОК для очень многих руководителей вузов, которые ещё могут позволить себе делать вид, что эта трагедия в духе Вильяма Шекспира не имеет к ним никакого отношения.

Анатолий Онофрийчук не случайно был первопроходцем этой темы. С самого начала он использовал продукцию Людмилы Павловны. И ныне оба старейших журналиста его Интернет-ресурса Ирина Чернышова и Александр Влащенко – это выпускники этой самой Украины. Им и карты в руки по освещению этой трагедии. И коллектив преподавателей, ныне как бы поддерживающих Раису Вдовиченко им известен поголовно. И саму Людмилу Павловну они знают прекрасно.

Но дело не в современных деталях очередного издания предания или ходячего сказочного сюжета о короле Лире. А в том, что в этой истории выпукло отразилась противоречивая оценка современного высшего образования и его адептов. И нельзя их раскрасить в один цвет. Чёрный или белый. Сейчас, когда карьера пенсионерки Матвиенко (она 1956 года рождения) практически завершилась, можно выделить всю гамму цветов этой незаурядной представительницы такого вида предпринимательской деятельности, как николаевское высшее образование. Это будет полезно для тех родителей, которые ещё не отправили своих детей в ту или иную палату по сохранению … по предупреждению несвоевременного столкновения их наследников или потомков с угрожающей прозой жизни. То ли от армии, то ли от неудачного брака, то ли от наглого нанимателя они до поры до времени прячут своих детей в вузы.

Личные впечатления.

Совершенно случайно, в 2006 году по протекции Юрия Алексеевича Юрина мне удалось попасть в приют николаевских скаутов «Истоки». Гостеприимный Анатолий Семенков тогда соседствовал в так называемом селе Лазурное с сыном Людмилы Павловны. Юрий Юрин поспешил познакомить меня с самой ректоршей (директором Института от университета «Украина» или филиала учебного заведения академика Таланчука). Понятно, что целью Юрина была сдача крепостного на барщину в компенсацию потерь Матвиенко от затрат на рекламу в журнале «Горожанин». Впрочем, барщина была не обременительной.

Людмила Павловна боролась с неизлечимой, но не очень опасной болезнью лимфатических сосудов на руке. И часами плавала вдоль пляжа этого предместья Алушты. Плавала далеко от берега. Ей подходил собеседник, который многое помнил об извивах карьеры местной элиты и мог рассуждать о путях к сердцу влиятельных николаевских руководителей. Эта тема настолько занимала Матвиенко, что казалось, лекциям не будет конца. Как и расспросам. Но едва Людмила Павловна выбиралась из воды под навес, как всё общение заканчивалось. Под навесом от солнца она находилась в гордом одиночестве. Крепостной удалялся, пока зрелая дама не решала, что пора сделать очередной заплыв.

Разумеется, спрос на сведения личного характера мне был совершено не интересен. Да и губернаторы или премьеры были далеки от сферы моих научных интересов. Поэтому где только можно крепостной Юрина переводил разговор на науку. Ведь он беседовал с ректором!!! И небольшое хвастовство о поездках в Таиланд, Южную Корею, о солёности воды в Красном море не вызывали у крепостного холопа никакой зависти. Это было важнейшее условие доверия между собеседниками. И поэтому Людмила Павловна не очень скрывала свои взгляды. Она часто была откровенна с человеком своего поколения. «Образование – это бизнес! И в этом нет ничего плохого» - твердила она. Автор этих воспоминаний с этим был категорически не согласен. Но не возражал. И не потому, что из вежливости старался не перечить даме. А потому, что сомневался в своей правоте.

В интервалах между перемыванием костей николаевским правителям холоп поведал директору филиала о том, что с 1999 года он ведёт бесплатный кружок для студентов разных вузов. То в офисе Комитета избирателей Украины (а до этого на квартире), то у Круглова в офисе партии Регионов. То у социал-демократов. То у спонсоров из других партий. Но прошу Вас, уважаемые посетители блога, заметить, что ни разу в местном филиале Киево-Могилянской академии, чей ректор и проректор господа Клименко и Мещанином были ровесниками автора этих заметок и какое-то недолгое время и его соратниками по Народно-Демократической партии (упокой Господь эту так называемую партию!). Матвиенко не подтверждала и не опровергала слухи об отчаянной вражде её и Леонида Павловича Клименко. Тот тоже ни разу открыто не высказывался по этому поводу.

Так или иначе, но при воспоминании прошлого ради получения ретроспективной оценки краха всех усилий предпринимательницы от образования, мне сложно уклониться от мотива, сформулированного Фрицем Ницше в его очень популярном среди германских нацистов афоризма: «Падающего подтолкни!» Заранее прошу извинения у посетителей сайта, но иначе трудно подойти к объективной оценке прошлого, не оттенив субъективного отношения к его предметам. Речь не идёт об осуждении самого подхода к высшему образованию как бизнесу. При этом высоко доходному. И даже не о том, что Матвиенко не была готова к этой роли, а Клименко был готов. Речь идёт совсем об ином. В нашей стране, и в нашем городе все явления: бизнес, образование, учёба, воспитание – всё это приобретает иной, совсем не словарный смысл. Знания не являются ценностью. И их носители не в чести. Тогда может быть, главное антураж? Тоже не верно! Видимость не может занять место существа дела, а Тень в гениальной сказке бессмертного поэта Дании не займёт места учёного (точнее исследователя), если Тень не имеет своего места в человеческой деятельности.

Людмила Павловна предложила мемуаристу возобновить занятия кружка в её вузе. Более того, она начала мечтать, что её Институт напечатает книгу автора этих мемуаров. Даже поведала об очень дешёвой типографии где-то в Новой Одессе. Холоп развесил уши. Объяснюсь. В 1980-1983 году автор этих мемуаров работал в качестве заведующего кабинетом марксизма-ленинизма в местном филиале Инженерно-строительного института (теперь это Одесская Академия строительства и архитектуры, а в Николаеве остатки филиала вошли в состав Аграрного Университета, кстати с его нынешним ректором Человеком Года Вячеславом Шебаниным). И там на кафедре с таким же глупым названием как и кабинет постоянно надо было отчитываться о выпуске научной продукции. За неиздание никому не нужных методических пособий руководство вуза наказывало преподавателей.

Поэтому, когда Людмила Павловна заговорила об издании научного труда, в меня вползла мысль, что это нужно вузу. Во привалило! И студентов можно шлифовать и труд напечатать!!! Не забудьте: это был 2006 года. Два года назад был Майдан. Только много позже от Иосифа Ароновича Шамеса мне стало известно, что времена требований к научным трудам преподавателей безвозвратно канули в Лету. Шамес подряжался бесплатно охранять дачу одного выходца из Града Святого Николая, который стал важным чиновником министерства их освиты, который сидел на разрешении печатать книги. Это разрешение стоило немалых денег. Шамес получал его в качестве бартера. Книги печатал за свой счёт. Брал соавтором ректора местного филиала Одесской Юридической академии Терентьева (отставного милиционера, ставленника Пидрахуя). И не только этого циничного остроумного пенсионера, но и других руководителей вузов. За соавторство моего покойного соратника на ниве науки наделяли часами.

Забегая вперёд, хочу вспомнить, что с книгой ничего не вышло. Текст был набран. Его прочли математики Циммерман и Гроза. Гроза от рецензии уклонился, так как Циммерман поведал ему, что этот преподаватель программирования не компетентен в оценке этой работы. Сама же Матвиенко рассказала Юрию Юрину, что эта устаревшая математика не стоит внимания. Не хочу быть категоричным. Но то, что мне довелось услышать от Людмилы Павловны, свидетельствовало о том, что багаж знаний, вынесенных ею из средней школы № 34 (это около детского городка «Сказка») сопровождал её всю её карьеру. И она не испытывала никакой нужды в его пополнении.

Кружок.

А вот за что следует выразить запоздалую благодарность Людмиле Павловне, так это за то, что она дала возможность два учебных года вести на базе изъятого ею из имущества города большого детского сада на улице Акима добровольный студенческий кружок. При этом она убедила меня оформить с вузом трудовые отношения и даже оплачивала сотню гривень в месяц. Толку от этого лично мне не было никакого. Так как оплата меньше минимума зарплаты не шла в трудовой стаж. В конце концов сотрудницы пенсионного фонда уговорили меня перейти на пенсию по возрасту и по инвалидности. От Матвиенко пришлось уволиться. Меня страшно удивило, что она так обиделась, что даже не согласилась попрощаться со мной после завершения занятий в 2008 году. Её удивило, что полгода мне пришлось терять в деньгах из-за ненужной мне записи в трудовой книжке. Впрочем, может быть, у Матвиенко были куда более серьёзные планы в отношении использования моего присутствия в вузе, связанные с его пиар-рекламой или обороной от недоброжелателей? Но эти планы не имели никакой почвы под собой

Чтобы пояснить посетителям блога побочную для данных мемуаров тему научного кружка, хочу сообщить, что один раз Матвиенко даже прислала на занятие свою учительницу. Рука не может выстучать слова «преподавательница», так как там вузом и не пахло Это была школа не самого высокого уровня. Дама пришла. Посмотрела. Студенты манипулировали с зеркалами, магнитами, калейдоскопами, ходили по аудитории с рамками. Она не досмотрела занятия и ушла, чтобы доложить начальнице, что там ничего страшного нет. Это какая-то детсадовская игра.

Но это была не совсем игра. Объективно мемуарист искал возможность компенсировать отсутствие всякой базы для полноценного высшего образования у весьма талантливых молодых людей, ставших студентами этой «Украины». Даже привлёк одного из учеников Артура Жажкова и Альберта Игнатенко учителя музыки Александра Федотко. Он видел себя экстрасенсом. И мне повезло. Студентка Даша Иванцова, дочь моего выпускника из школы № 18, оказалась способна воспринять мысленный сигнал от этого самоучки экстрасенса. Она и её подруга Марина неоднократно «читали» мысли Александра Ивановича. Но гипнотизёром и лекарем для алкоголиков Даша не стала. Её талант пропал на общем для всего города кладбища надежд и талантов…

Вначале на кружок ходило 12 человек. У него был даже староста – Михаил Мореквас. Потом он работал крупье. А через два года Владимир Округ и Ирина Бубнова были последними его участниками. Набирать новый состав смысла не было Закончив этот бесплатный поход за знаниями, Ваш покорный слуга покинул Людмилу Павловну и более её не встречал.

Богоугодное заведение.

Большинство горожан и тогда, 4 года назад воспринимали творение Матвиенко как лохотрон. Это не так. Вообще говоря, Людмила Павловна никого не обманывала. Она даже по-своему любила студентов. Будучи деспотом по натуре, как и её монгольские предки, она готова была безжалостно расправиться с преподавателем, не уважала бывшего супруга. Но студентам она ясно давала понять, что они весело проведут студенческую юность, а в придачу получат диплом об окончании одной из 23-48 специальностей самого смешного названия. Например, «Информация и международные отношения». Это что такое? Это как можно отдать сына или дочь на такую учёбу?

В вузе царила справедливость. Если кто из студентов и соблазнял преподавателя, то ректорша об этом не знала. Узнала бы – выгнала! Взяток как таковых не было Был фонд. Туда платили деньги все неучи. Ведь преподаватель за эти деньги принимал у них досдачу экзаменов и зачётов хоть сто раз на год. Только плати. Разумеется Людмила Павловна обладала чувством меры и не позволяла разорять бедные семьи. Те же, кто занимался самодеятельностью, участвовал в Брейн-ринге, тот вообще не платил за обучение. Таким образом вместо знаний Матвиенко организовала процесс социализации студентов, которым, как правило, не было места в соседних вузах.

Поэтому не хочу швырять в неё камнями, как в известной Евангельской притче. Хотя уже кем-кем, а библейской блудницей потерпевшая от Раисы Вдовиченко не была никогда. Иногда там случались комичные вещи. Юрий Шклярский всерьёз воспринял свои обязанности проректора и пошёл проверять доцентов. И меня ходил по вечерам проверять вместе с Валерием Мельниченко. Приходит он к всеми уважаемому покойному доценту. Та должна учить студентов, как будущим журналистам проводить журналистское расследование. А по теме в городе пара книг. Одна дома у Юрина. Материала там на пару лекций. И дама из пединститута вместо этого читает историю иностранной литературы прошлых веков. Там есть кое-что о журналистике Бывший заместитель Алексея Гаркуши строго предупредил пожилую даму. Приходит проверять снова. А там та же песня. Тогда он заводит её в её кабинет и кроет матом.

Та тут же пошла к Матвиенко и сказала, что уволится. Людмила Павловна приняла решение. Она сняла Шклярского с проректоров и перевела в обычные доценты. Жертва его педагогики взрослых

Была звездой и давала студентам хоть какие-то знания. А формальный подход привёл бы к закрытию специальности. Поэтому разоблачить и выгнать из вуза Людмилу Павловну не стоило ничего. А ведь она создавала неповторимую атмосферу семейного тепла и умеренности. Вспоминаю свой строительный филиал при слабовольном декане Кошкине. Это бы бордель с высококвалифицированными по тем временам стервами. Образование давал на уровне строительного техникума. Не выше. Да и где в Украине можно получить современное высшее образовании? Нигде!

Ваш покорный слуга в 1969-1974 году учился в Одесском университете. Если бы там на историческом факультете не было Петра Осиповича Карышковского, Вадима Сергеевича Алексеева-Попова, чью жизнь заметно укоротил мой сокурсник Глеб Павловский тем, что вовлёк старика в диссиденты и подвёл под суд, и Владимира Никифоровича Станко, то это была бы средняя школа. Но с понтами университета. Правда, была свобода выбора и учебная база. И в Николаеве старики Дыхта и Некрасов в бывшем НКИ тоже делают этот университет вузом. А уйдут они, что останется от вуза?

Интереснее другое: почему такие люди как Юрий Шклярский, Валерий Мельниченко и тот же старик Циммерман или Евгений Мирошниченко смотрели сквозь неплотно сжатые пальцы, как талантливый педагог Матвиенко капризничает и чудит. Вот тот же центр реабилитации. Изумительная энтузиастка кандидат медицинских наук. Вибромассажёры, которым место в инвалидном приюте. Массажные кушетки фирмы Церагем. Пока туда пускали бесплатно, под дверями стояла толпа. Назначили плату. Мёртвая тишина под подъездом. Людмила Павловна со всеми вместе смотрела фильм, как из глаза человека вылезает червяк. Глист. Она не знала, что вирусы и бактерии не подобны червям. И её легко было убедить, что не очень сильным током из организма человека их всех можно выгнать на первом этаже отремонтированного по её заказу старого дома на углу Большой Морской и Либкнехта.

Так же её легко было уверить, что изгнанная без лишнего шума покойным мэром его заместительница – это надёжный партнёр в бизнесе! Блажен, кто верит, но наивность волевой и местами упрямой предпринимательницы с призванием директора школы оказалась напрасной. Не позавидуешь и победительнице. Сделать вуз качеством выше не удастся. А внимание к нему взаимная вона двух пожилых дам будет привлекать достаточно долго. Боя бульдожек под ковром не получится. Придёт кто-то третий и рассудит упорных спорщиц в свою пользу. Так к чему вся эта суета? Разбегутся студенты. Мне памятна ликвидация филиала Одесского инженерно-строительного института. Это было избиение младенцев царём Иродом. Сопротивление было символическим. Ирод в лице ректора Владыченко умер от инфаркта. Преподаватели разбрелись кто куда. А если закроют такой филиал «Украины» (их много по другим областям, там они тоже учат инвалидов бесплатно), то никто и не заметит.